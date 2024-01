Leihe mit Kaufoption: Neuhaus zum Ligarivalen?

Der VfB Stuttgart will sich offenbar die Dienste von Florian Neuhaus (26) sichern. Nach Informationen von ‚Bild‘ und ‚Sport Bild‘ haben die Schwaben ihr Interesse bei Borussia Mönchengladbach hinterlegt und erste Gespräche geführt. Im Raum stehe eine Leihe bis Saisonende samt Kaufoption. Über deren potenzielle Höhe soll aber noch nicht verhandelt worden sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an Neuhaus wurde zuletzt auch Nottingham Forest nachgesagt, der FC Sevilla und Lazio Rom haben sich laut ‚Bild‘ dagegen aus dem Rennen verabschiedet. Dafür sollen nun aber Aston Villa und West Ham United mitmischen. Wer den Zuschlag erhält und ob Neuhaus die Borussia auf den letzten Transfermetern überhaupt noch verlassen wird? Völlig offen.

Lese-Tipp

Spur in die Bundesliga: PSG-Talent Lemina auf Klubsuche

Klar ist, mit seiner Rolle am Niederrhein war der Mittelfeldmann in den vergangenen Monaten nicht zufrieden, durfte häufig nur als Einwechselspieler ran. Gegen Bayer Leverkusen (0:0) stand Neuhaus am Samstag mal wieder in der Startelf – und überzeugte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spätestens bis Donnerstag herrscht in der Neuhaus-Frage Klarheit, dann schließt das Transferfenster. Im Wechselfall hat Gladbach Joris Chotard (22/HSC Montpellier) und Ao Tanaka (25/Fortuna Düsseldorf) als möglichen Ersatz auf dem Radar.