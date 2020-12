Arsenal: Balogun ablösefrei in die Bundesliga?

Vor nicht allzu langer Zeit sah es beim FC Arsenal noch so aus, als ob die Vertragsverlängerung mit Youngster Folarin Balogun nur noch Formsache sei. „Er will bleiben, wir wollen, dass er bleibt“, hatte Arsenal-Trainer Mikel Arteta vor knapp einem Monat noch prognostiziert. Nun scheint sich die Situation aber verändert zu haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen des ‚The Athletic‘-Journalisten David Ornstein haben sich die beiden Parteien mittlerweile zunehmend voneinander distanziert. Dass Balogun die Gunners im Sommer ablösefrei verlässt, scheint demnach „zunehmend wahrscheinlich“. Ganz zum Stillstand seien die Gespräche zwar noch nicht gekommen, jedoch soll der in New York geborene Engländer derzeit einen Wechsel präferieren.

Stuttgart zeigte bereits Interesse

Obwohl Balogun auch auf der Liste von englischen Topklubs wie dem FC Liverpool steht, ist die interessanteste Option für ihn dem Bericht zufolge ein Wechsel nach Deutschland. Bereits im Sommer war der Name Balogun mit mehreren Bundesliga-Klubs in Verbindung gebracht worden, allen voran der VfB Stuttgart soll seine Fühler ausgestreckt haben.

Vor allem wenn Nicolás González die Schwaben nach der Saison verlassen sollte, könnte der junge Arsenal-Stürmer wieder in den Fokus rücken. Eine lose Verbindung nach Stuttgart besteht bereits: VfB-Sportdirektor Sven Mislintat, der zwischen 2017 und 2019 als Leiter der Scouting-Abteilung beim FC Arsenal tätig war, kennt Balogun ganz genau.

Bereits in den vergangenen Jahren verpflichtete der VfB vermehrt junge, entwicklungsfähige Spieler mit Perspektive. Diese Transferphilosophie bescherte den Stuttgartern in der zurückliegenden Saison den Aufstieg in die Bundesliga, aktuell rangiert man im Oberhaus auf einem hervorragenden siebten Tabellenplatz. Klar ist: Der erst 19-jährige Balogun würde mit seinen Anlagen sicherlich optimal ins Anforderungsprofil der Schwaben passen.

Warten auf den Durchbruch

Im Profiteam der Gunners konnte Balogun bis dato noch nicht wirklich Fuß fassen. Zwar deutete er in der Europa League in vier Kurzeinsätzen mit zwei Toren und einer Vorlage bereits seine Klasse an, in der Liga stand der junge Engländer allerdings bisher nicht einmal im Kader. Stattdessen kam der Mittelstürmer meistens für die U23 der Nordlondoner zum Einsatz.

Die stockende Entwicklung bei den Gunners kann durchaus als einer der Gründe gesehen werden, warum Balogun ernsthaft über einen Abgang nachdenkt. Trotz der großen Offensivprobleme der Gunners zuletzt war der 1,79 Meter große Rechtsfuß für Trainer Arteta offenbar noch keine Option. Der Durchbruch im Profibereich, der Balogun bisher noch verwehrt blieb, könnte ihm in der Bundesliga leichter gelingen.