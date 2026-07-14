Neininger wechselt nach Dresden
Till Neininger läuft in der kommenden Spielzeit für Dynamo Dresden auf. Der 19-jährige Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg zu den Sachsen.
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Hi Till! 👋— SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) July 14, 2026
Die SGD hat am Dienstag Till Neininger vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Der Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis nach Elbflorenz. Schön, dass Du bei uns bist, Till! 🙌👉 https://t.co/kmnx6e1BKI #sgd1953 pic.twitter.com/mIyYXlbRUR
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