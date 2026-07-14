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Neininger wechselt nach Dresden

Till Neininger läuft in der kommenden Spielzeit für Dynamo Dresden auf. Der 19-jährige Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg zu den Sachsen.

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