City bangt um nächsten Leistungsträger

Manchester City muss den nächsten Ausfall eines Leistungsträgers verkraften. Wie Pep Guardiola auf der heutigen Pressekonferenz bestätigte, fällt Mittelfeldspieler Mateo Kovacic (30) für eine längere Zeit aus: „Es wird eine Weile dauern, ein paar Wochen oder einen Monat.“ Für die Zentrale fehlen Guardiola nun mit Matheus Nunes (26) und Weltfußballer Rordi (28) gleich drei Spieler. Gleichzeit können die Skyblues auf einige Rückkehrer aus dem Lazarett hoffen.

„John Stones hat gestern gut trainiert, Manu Akanji hat gestern gut trainiert und Nathan Aké ist auf dem Weg zurück. Nur Rúben Dias fällt aus, aber er wird hoffentlich bald zurück sein“, sagte Guardiola weiter. Zuletzt ließen die Citizens mit vier Niederlagen in Folge einige Federn. Am morgigen Samstag will City die Serie gegen Tottenham Hotspur (18:30 Uhr) beenden. Guardiola verlängerte erst gestern seinen Vertrag beim englischen Serienmeister bis 2027.