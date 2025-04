Neuer Interessent im Rashford-Poker

Die Vereine, die sich für eine Verpflichtung von Marcus Rashford für die kommende Saison interessieren, werden immer zahlreicher. Wie die ‚Sun‘ berichtet, hat auch Crystal Palace ein Auge auf den 27-Jährigen geworfen, der in der Rückrunde von Manchester United an Aston Villa verliehen ist. Dort überzeugt der bei den Red Devils aussortierte Flügelspieler mit drei Treffern und fünf Vorlagen in 14 Einsätzen. Die Villans haben sich eine Kaufoption in Höhe von umgerechnet etwa 46 Millionen Euro gesichert. Ob der aktuelle Tabellenfünfte diese auch ziehen möchte, ist derzeit nicht bekannt. Sollte dies nicht der Fall sein, möchte Palace zuschlagen.

Trainer Oliver Glasner ist von dem Angreifer überzeugt. Die Eagles beobachten die Leistungen von Rashford, der jüngst wieder für die Three Lions nominiert wurde, laut der Boulevardzeitung bereits seit Wochen. Dem Tabellenzwölften sei jedoch bewusst, dass sie im Poker nur Außenseiterchancen haben: „Sie wissen, dass sie ihre besseren Spieler halten müssen, um Marcus davon zu überzeugen, nach Südlondon zu ziehen.“ Neben den beiden Klubs soll auch Paris St. Germain ein Auge auf Rashford geworfen haben, zudem könnte sein Heimatklub Manchester United noch einmal umdenken. Coach Rúben Amorim soll zu einem klärenden Gespräch mit dem United-Eigengewächs bereit sein.