Roque-Berater: „Er könnte zu Barça zurückkehren“

Vitor Roque will trotz seines schnellen Abschieds aus Europa in Zukunft erneut den Weg über den Atlantik wagen. Dessen Berater Andre Cury spricht gegenüber ‚RAC1‘ über den Wechsel des 20-jährigen Angreifers zurück nach Brasilien: „Er ist noch ein junger Kerl. Er geht jetzt den Weg nach Brasilien und wird nach ein oder zwei Jahren wieder nach Europa zurückkehren. Mit 21 oder 22 wird er zurück sein.“ Der FC Barcelona hatte Roque im Januar 2024 für 30 Millionen Euro von Athletico Paranaense verpflichtet und nach nur rund einem Jahr wieder für 25,5 Millionen Euro an Palmeiras abgegeben. Cury behauptet sogar: „Er könnte zu Barça zurückkehren.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ob das nach gerade einmal zwei Treffern in 16 Einsätzen für die Blaugrana realistisch ist, sei dahingestellt. Doch auch bei Leih-Klub Betis Sevilla war der Erfolg mit sieben Treffern in 33 Pflichtspielen überschaubar. Immerhin war der Roque-Transfer finanziell gesehen kein Rohrkrepierer für Barça. „Wir haben diesen Wechsel gemacht, um Deco und dem Klub zu helfen, denn sie benötigen den Spieler aktuell nicht“, sagte Cury mit Bezug auf den Sportdirektor der Katalanen, „sie bekommen ihr Geld zurück und das kann Barça gerade sehr gut brauchen. Barça holt fast alles raus, was der Klub in ihn investiert hat.“