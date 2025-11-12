Real: Rüdiger vor Comeback

Die Leidenszeit von Antonio Rüdiger neigt sich dem Ende entgegen. Wie die ‚as‘ berichtet, könnte er schon nach der Länderspielpause gegen Elche CF am 23. November wieder im Kader stehen. Der Innenverteidiger fiel zuletzt mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Die Zukunft des 32-Jährigen ist derweil noch ungeklärt. Sein Vertrag läuft am Saisonende aus, Trainer Xabi Alonso soll kein großer Fan von ihm sein. Zuletzt keimten Gerüchte über eine mögliche Rückkehr zum FC Chelsea auf.