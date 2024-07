Roma präsentiert Neuzugang

Die AS Rom holt Verstärkung aus Schweden an Bord. Wie der Serie A-Klub offiziell bekanntgibt, kommt Samuel Dahl (21) von Djurgardens IF in die italienische Hauptstadt. Dem Vernehmen nach fließen vier Millionen Euro Ablöse.

Für den zwölffachen Meister spielte der Linksverteidiger seit Sommer 2023. Anfang dieses Jahres debütierte Dahl für die schwedische A-Nationalmannschaft.