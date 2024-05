Mainz: Van den Berg teurer als angenommen?

Mainz 05 wird sich für eine Festverpflichtung von Leih-Innenverteidiger Sepp van den Berg (22) wohl ordentlich strecken müssen. Bei der ‚Sport Bild‘ ist von einem Betrag im Bereich von zehn Millionen Euro die Rede – das Doppelte dessen, was bislang als potenzielle Ablösesumme kursierte. Ob sich der Preis noch drücken lässt, hängt vom Verlauf der bevorstehenden Verhandlungen mit dem FC Liverpool ab.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erschwerend kommt für die Mainzer laut dem Fachmagazin hinzu, dass das Vorkaufsrecht bei van den Berg inzwischen abgelaufen ist. Somit können sich andere Vereine als gleichberechtigte Bieter in den Poker einschalten. Trotz aller Widrigkeiten will der Bundesligist den niederländischen Abwehrmann, einer der Leistungsträger in der abgelaufenen Saison, unbedingt halten.