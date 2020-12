Atlético: Mega-Sperre für Trippier

Kieran Trippier (30) ist vom englischen Fußballverband FA für zehn Wochen für sämtliche Fußballaktivitäten gesperrt worden. Die Strafe, die weltweit gültig ist, tritt mit dem heutigen Mittwoch in Kraft. Der Außenverteidiger von Atlético Madrid hatte vor seinem Wechsel in die spanische Hauptstadt im Sommer 2019 gegen die Regeln des Verbands in Bezug auf Sportwetten verstoßen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Eine unabhängige Regulierungskommission wurde eingesetzt, um den Fall zu verhandeln. Bei einer anschließenden persönlichen Anhörung wurden vier der angeblichen Verstöße erwiesen und drei abgewiesen“, heißt es in der offiziellen Mitteilung. Darüber hinaus muss der ehemalige Profi von Tottenham Hotspur eine Geldstrafe von umgerechnet 77.000 Euro zahlen.