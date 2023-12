Bundesliga-Interesse: Herthas Reese schon im Winter weg?

17 Scorer in 19 Partien sprechen eine deutliche Sprache – Fabian Reese ist bei Hertha BSC voll angekommen. Bei den Hauptstädtern entwickelte sich der Flügelstürmer in kürzester Zeit zum Leistungsträger und Publikumsliebling, lief zudem bereits dreimal als Kapitän auf.

Kein Wunder, dass mit dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Köln bereits zwei Klubs aus der Bundesliga die Fühler nach Reese ausgestreckt haben. Dass der 26-Jährige die Alte Dame bereits im Winter wieder verlässt, scheint momentan jedoch unwahrscheinlich. Laut der ‚Sport Bild‘ gibt es zwischen dem Rechtsfuß und dem Zweitligisten die Absprache, die Spielzeit gemeinsam zu beenden. Im Falle des Nichtaufstiegs sollen im Sommer allerdings „alle Angebote“ geprüft werden.

Lese-Tipp

Herthas Lucoqui zur Konkurrenz?

Das Problem: Laut der Fachzeitung müssen die Berliner aus finanziellen Gründen bereits im Winter jedes Angebot ganz genau prüfen. Gleichwohl sei die knapp zweistellige Millionen-Ablöse, die sich Hertha vorstellt, in der kommenden Transferperiode weder für Bremen noch für Köln zu stemmen. Ein Klub, der sich die Dienste von Reese leisten könnte, ist der ‚Sport Bild‘ zufolge der VfL Wolfsburg.

Die Wölfe suchen „mehr Torgefahr“ und seien bereits vor einem Jahr an dem Torjäger interessiert gewesen. Ob sich die Spur in die Autostadt erhärtet, muss sich aber zeigen. Klar ist: Reese ist vertraglich noch bis 2026 gebunden, daher befindet sich Hertha sowohl im Winter als auch im Sommer in einer komfortablen Verhandlungsposition.