FCA-Talent Kömür erneut im Fokus von Fenerbahce

Fenerbahce will die festgefahrene Situation von Mittelfeldtalent Mert Kömür beim FC Augsburg ausnutzen. Wie das türkische ‚Ajansspor‘ berichtet, wird erwartet, dass der Istanbuler Klub in der Winterpause ein Angebot für den 19-Jährigen einreicht. Kömür erhält unter FCA-Coach Jess Thorup nur wenige Chancen bei den Profis (27 Bundesligaminuten). Das Toptalent kommt daher zurzeit vorwiegend in der Regionalliga Bayern für die zweite Mannschaft der Augsburger zum Einsatz.

Schon vor einem Jahr war man beim FCA bemüht, Kömür eine ausreichende Perspektive bei den Profis in Aussicht zu stellen. Thorup hatte im August noch gesagt: „Ich hoffe, dass Mert in Zukunft zu unserer besten Mannschaft gehört.“ An die Fuggerstädter ist Kömür vertraglich noch bis 2027 gebunden. Ob der deutsche U20-Nationalspieler auch so lange in Augsburg verweilt, wird maßgeblich von der künftigen Spielzeit abhängen. Mit Fenerbahce bringt sich zumindest ein Interessent aus dem vergangenen Sommer wieder in Position für einen Transfer.