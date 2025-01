Bundesliga-Anfrage für Bogarde

Die TSG Hoffenheim schaut auf der Suche nach Verstärkungen nach England. Laut Fabrizio Romano streckt der Bundesligist die Fühler nach Innenverteidiger Lamare Bogarde von Aston Villa aus. Die TSG sei sogar an den Premier League-Verterter herangetreten, um eine potenzielle Leihe auszuloten. Darüber hinaus sollen Klubs aus der englischen zweiten Liga einen Vorstoß gewagt haben.

Das Ergebnis: Bogarde soll im laufenden Transferfenster nicht abgegeben werden. Villa-Coach Unai Emery möchte den 21-jährigen Niederländer demnach in den eigenen Reihen halten. In der laufenden Saison kommt der flexibel in der Defensive einsetzbare Rechtsfuß nur sporadisch zum Einsatz, überzeugte aber beim gestrigen 2:2 gegen den FC Arsenal.