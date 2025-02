Vierte Niederlage in Folge: War es das für Fiél?

Die Luft für Cristian Fiél bei Hertha BSC wird immer dünner. Nach der neuerlichen 1:2-Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf, der vierten am Stück in der zweiten Liga, ließ Sportdirektor Benjamin Weber Rückendeckung für den umstrittenen Coach am ‚Sky‘-Mikrofon vermissen: „Es kommt gerade eine ganze Menge zusammen. Am Ende haben wir viel gesprochen und vier Spiele in Folge verloren. Wir werden jetzt nach Hause fahren, uns morgen hinsetzen und alles gemeinsam analysieren.“

Bereits seit über einer Woche machen Gerüchte um eine Entlassung von Fiél die Runde. Dem Vernehmen nach galt die Partie gegen die Fortuna für den Hertha-Trainer als Entscheidungsspiel. Trotz überlegener Partie und deutlich mehr Chancen steht der Hauptstadtklub jedoch erneut ohne Punkte da und die Tage des 44-Jährigen auf der Berliner Bank könnten gezählt sein. Dieser zeigte sich im Anschluss an das Spiel zunehmend ratlos: „In so einem Moment kann der Fußball bitter sein. Wir hatten Torchancen, wir waren dominant. Es ist wieder mal das Ergebnis, das nicht in unsere Richtung geht.“

Update (11:35 Uhr): Wie ‚Sky‘ berichtet, ist die Entlassung von Fiél beschlossene Sache. Aktuell verhandelt der Hauptstadtklub noch mit dem potenziellen Nachfolger Stefan Leitl. Die Gespräche sollen kurz vor der Finalisierung sein.