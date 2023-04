Gerücht: Bundesliga-Trio an Musah dran

Mit dem FC Valencia spielt Yunus Musah in der spanischen La Liga gegen den Abstieg. Im Sommer wird der 20-jährige Mittelfeldspieler voraussichtlich den nächsten Karriereschritt wagen. Ein Wechsel in die Premier League steht im Raum. Dort stand Musah in ganz jungen Jahren bereits beim FC Arsenal unter Vertrag.

Eine Rolle in den Überlegungen des begnadeten Rechtsfußes spielt allerdings auch die Bundesliga. Das englische Portal ‚90min.com‘ nennt Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und den VfL Wolfsburg als Interessenten. Alle drei „schätzen“ die Spielanlage des US-Amerikaners, heißt es weiter.

Musah selbst, dessen Vertrag noch bis 2026 datiert ist, kann sich einen Wechsel nach England gut vorstellen. Ein Zwischenschritt für den 24-fachen Nationalspieler könnte aber die Bundesliga darstellen. Man darf also gespannt sein, was passiert, wenn einer der drei deutschen Klubs ernst macht.