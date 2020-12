Milan bei Calhanoglu zuversichtlich

Hakan Calhanoglu (26) und der AC Mailand nähern sich bezüglich einer Vertragsverlängerung an. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ in ihrer heutigen Ausgabe berichtet, verlief das gestrige Treffen zwischen den Rossoneri und Calhanoglu-Berater Gordon Stipic sehr konstruktiv. „Wir versuchen es, sie versuchen es auch. Wir sind in einer heiklen Situation, aber es gibt eine große Bereitschaft“, wird Milans Technischer Direktor Paolo Maldini zitiert.

Nachdem nun die Fronten nicht mehr so verhärtet wie noch vor einigen Wochen sind, wollen sich beide Parteien zwischen Weihnachten und dem Jahresende erneut treffen. Dann soll das Thema Gehalt auf den Tisch kommen. Dem Bericht zufolge bietet Milan derzeit ein Nettojahresgehalt von 3,5 Millionen Euro über die kommenden vier Jahre – noch zu wenig für die Calhanoglu-Seite. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft zum Saisonende aus. Manchester United gilt als Favorit auf eine Verpflichtung im kommenden Sommer.