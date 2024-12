Schalke will Erstliga-Stürmer

Der FC Schalke 04 möchte im Wintertransferfenster seinen Angriff verstärken. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, planen die Knappen, einen gestandenen Mittelstürmer zu verpflichten. Ein Auge werfen die Königsblauen dabei vor allem auf Torjäger, die bei einem Erstligisten nicht zum Zug kommen und nach Spielpraxis lechzen. Darüber hinaus hält man auch nach einem Mittelfeldspieler sowie einem Innenverteidiger Ausschau. Von Leih-Deals möchten die Schalker Abstand halten und stattdessen Festverpflichtungen tätigen, um Kaderwerte zu generieren.

Derweil wird Nachwuchshoffnung Zaid Amoussou-Tchibara sein Arbeitspapier in Kürze mittels einer Option um ein Jahr bis 2026 ausdehnen. Trotzdem will der Revierklub den 18-Jährigen gerne länger an den Verein binden, eine Verlängerung bis 2028 steht laut ‚Sport Bild‘ im Raum. Der Senkrechtstarter erregt derzeit mit 17 Toren in 14 Spielen in der U19-Bundesliga Aufsehen.