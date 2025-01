Nächste BVB-Pleite: Für Sahin gehen die Lichter aus

Die Berichterstattung im Vorfeld war durchaus widersprüchlich. Laut der ‚Bild‘ sollte Nuri Sahin auch im Falle einer Pleite in Frankfurt im Amt bleiben, während die ‚Süddeutsche Zeitung‘ von internen BVB-Stimmen berichtete, die für einen Trainerwechsel noch vor dem Champions League-Spiel beim FC Bologna am Dienstag (21 Uhr) plädieren.

Die Leistung seiner Mannschaft im ersten Durchgang in Frankfurt war ein klares Argument für eine sofortige Entlassung von Sahin. Fahrig, verunsichert und ideenlos kam der BVB gegen giftige Gastgeber daher. Zugutehalten kann man der Klublegende, dass sie offenbar eine flammende Kabinenansprache hielt, denn Dortmunds Vorstellung in Halbzeit zwei war doch wesentlich besser. Dennoch: Sahin muss nun mehr denn je um seinen Job bangen. Am Wochenende muss die BVB-Spitze um Hans-Joachim Watzke, Lars Ricken, Sebastian Kehl, Matthias Sammer und Sven Mislintat eine richtungsweisende Entscheidung treffen.

Was sonst wichtig war:

Der Spielverlauf

Dortmund begann nervös und musste eine Großchance durch Hugo Larsson überstehen (2.), ehe Serhou Guirassy in einer lebhaften Anfangsphase für Schwarz-Gelb nur den Pfosten traf (9.). In der 18. Minute ging Frankfurt durch Hugo Ekitiké in Führung und hatte anschließend Glück, dass Knauff nur den Pfosten traf (22.).

Im zweiten Durchgang wurde das Dortmunder Spiel gegen müde werdende Frankfurter gefälliger und gefährlicher, aber nicht zwingend genug. Dortmunds Angreifer forderten gleich mehrfach in engen Strafraumsituationen Elfmeter, Schiedsrichter Daniel Schlager blieb seiner großzügigen Linie jedoch treu. Kurz vor Schluss machte Oscar Höjlund mit seinem ersten Bundesliga-Treffer den Deckel drauf (90.+2).

Sahins verpuffte Reaktion

Sahin reagierte auf die beiden Pleiten gegen Bayer Leverkusen (2:3) und bei Holstein Kiel (2:4) mit der Änderung der Grundformation. Eine defensive Fünferkette plus zwei Sechser sollten Dortmund Stabilität verleihen, taten das aber mitnichten. Insbesondere Nico Schlotterbeck kam in seiner neuen Rolle als Halbverteidiger auf der linken Seite gar nicht zurecht.

Knauff der neue Marmoush

Wegen des bevorstehenden 80-Millionen-Transfers zu Manchester City fehlte Frankfurts Fabelstürmer Omar Marmoush im Kader. Trainer Dino Toppmöller ersetzte den Topscorer eins-zu-eins mit dem beim BVB ausgebildeten Ansgar Knauff, der mit seiner hohen Geschwindigkeit ein ständiger Unruheherd für Dortmund war. Außerdem strotze Hugo Ekitiké im ersten Durchgang nur so vor Spiel- und Lauffreude. Ohne Marmoush ist die Offensive nun auf den Franzosen zugeschnitten.

Torfolge

1:0 Ekitiké (18.): Per einfachem Doppelpass mit Ekitiké bricht Kristensen über rechts durch, bringt den Ball flach in die Mitte und findet erneut seinen Mittelstürmer, der mit einem Kontakt vollendet.

2:0 Höjlund (90.+2): Höjlund stibitzt nacheinander Can und Schlotterbeck den Ball, ist frei durch und schiebt gegen Kobel zum Endstand ein.