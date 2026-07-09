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Serie A

Inter nimmt Doué ins Visier

von Martin Schmitz - Quelle: Sky Italia
1 min.
Guela Doué im Trikot von Racing Straßburg @Maxppp

Auf der Suche nach einem Ersatz für den zu Real Madrid abgewanderten Denzel Dumfries (30) könnte Inter Mailand in der Ligue 1 fündig geworden sein. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, haben die Nerazzurri Guela Doué von Racing Straßburg ins Visier genommen. Der 23-jährige Bruder von Desirè Doué (21) ist ein offensivstarker Rechtsverteidiger, der in der vergangenen Saison acht Scorerpunkte in 24 Ligue 1-Einsätzen sammeln konnte.

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Eigentlich zielt Inter auf einen Transfer von Anan Khalaili von Union Saint-Gilloise ab. Mit dem 21-Jährigen hat sich der Serie A-Klub bereits persönlich geeinigt. Der belgische Klub fordert jedoch 30 Millionen Euro Ablöse, Inter möchte lediglich 20 Millionen zahlen. Doué wäre die vermeintlich kostengünstigere Alternative.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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