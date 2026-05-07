Verletzungsschock bei Real-Star

Real Madrid muss einige Monate auf Linksverteidiger Ferland Mendy verzichten. Wie ‚El Mundo‘ berichtet, wird der 30-Jährige wegen eines Muskelrisses im rechten Oberschenkel am Montag operiert und in der Folge mindestens vier bis fünf Monate ausfallen. Der Radiosender ‚Cadena Cope‘ spricht dagegen sogar von bis zu einem Jahr Zwangspause. Die Verletzung hatte sich der Franzose im Spiel gegen Espanyol Barcelona (2:0) am vergangenen Sonntag bei einem Sprint ohne Gegnereinwirkung zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Aufgrund verschiedener Muskelverletzungen hat der zehnfache Nationalspieler in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend lediglich 452 Minuten für Real auf dem Platz gestanden. Gute Nachrichten gibt es dagegen für Kylian Mbappé. Der 27-Jährige hat am heutigen Donnerstag laut Bericht wichtige medizinische Tests bestanden und einen Teil des Mannschaftstrainings absolviert. Die Chancen, dass der Topstürmer am Sonntag (21 Uhr) beim Clásico auf dem Platz stehen kann, stünden gut.