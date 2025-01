Bundesliga-Interesse an Neubauer

Die SV Elversberg droht im Sommer eine wichtige Stütze zu verlieren. Linksverteidiger Maurice Neubauer, dessen Vertrag am Ende der Saison ausläuft, hat ‚Sky‘ zufolge das Interesse von Klubs aus der ersten und zweiten Bundesliga auf sich gezogen. Auch die New York Red Bulls aus der MLS haben demnach ein Auge auf den 28-Jährigen geworfen.

Neubauer stammt aus der Jugend des FC Schalke 04 und schaffte über den Umweg FC 08 Homburg und die Regionalliga schließlich bei der SV Elversberg den Sprung in den Profifußball. Seit 2020 spielt er für die Saarländer und ging den Weg aus der vierten bis in die zweite Liga mit. In der Hinrunde verpasste er keine einzige Minute und machte mit einem Tor und vier Assists auf sich aufmerksam.