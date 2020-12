Ekici trainiert bei 96 mit

Mehmet Ekici spielt zurzeit bei Hannover 96 vor. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird der 30-Jährige bis zum Ende der Woche am Trainingsbetrieb der Niedersachsen teilnehmen. „Ich kenne ihn, er will sich hier fithalten. Da wir nicht den größten Kader haben, hat es sich so ergeben“, erklärt Trainer Kenan Kocak, „ich bin froh, dass wir einen Trainingsgast haben, der unser Niveau erhöhen kann und wird. Es ist eine Win-Win-Situation für ihn und für uns. Er trainiert in einer guten Mannschaft mit und wir haben einen Trainingsspieler mehr, von dem wir profitieren können.“

Wie es nach Ablauf der Woche mit Ekici weitergeht, ist unklar. Der vereinslose Mittelfeldspieler passt grundsätzlich ins Anforderungsprofil des Zweitligisten, Informationen zu einer anstehenden Verpflichtung gibt es aber nicht. Mit dem Drittligisten Türkgücü sah es zu zuletzt schon konkreter aus. Zwischen Ekici und dem Klub aus München soll es bereits zu Verhandlungen gekommen sein.