Rückkehr in die Heimat: Stindl wechselt zum KSC

Lars Stindl kehrt in seine Heimat zurück. Der Karlsruher SC verkündet die Verpflichtung des routinierten Offensivspielers. Der 34-Jährige unterschreibt einen Einjahresvertrag für die Saison 2023/24. Eine Ablöse wird nicht fällig, da Stindls Vertrag bei Borussia Mönchengladbach ausläuft.

„Ich freue mich sehr, mit meiner Familie zurück in die Heimat zu kommen und nach meiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach nochmals für den KSC zu spielen, der Klub, bei dem alles begonnen hat”, so Stindl über seinen Wechsel. Zwischen 2003 und 2010 war er in Karlsruhe aktiv.

Von dort ging es für den elfmaligen deutschen Nationalspieler zu Hannover 96, 2015 folgte der Wechsel nach Mönchengladbach. Dort trägt der 34-Jährige zurzeit die Kapitänsbinde und kommt auf sechs Tore und neun Vorlagen in 26 Spielen. Insgesamt lief er bislang 266 Mal für die Fohlen auf.