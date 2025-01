Eintracht: Krösche schmunzelt bei Wahi-Frage

Markus Krösche ist offenkundig optimistisch, dass die Verpflichtung von Elye Wahi bald fixiert werden kann. Am Rande des gestrigen 2:0-Siegs von Eintracht Frankfurt in der Europa League gegen Ferencvaros Budapest sagte der Sportvorstand schmunzelnd bei ‚RTL‘: „Wir haben gesagt, dass wir uns umgucken und jetzt werden wir sehen, was passiert in den nächsten – Stunden.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach FT-Informationen sind sich alle Parteien einig. Wahi soll heute nach Deutschland reisen. Zuvor gab es eine Einigung mit Olympique Marseille über den permanenten Transfer des 22-jährigen Stürmers: 26 Millionen Euro Ablöse, drei Millionen Boni und eine 15-prozentige Weiterverkaufsklausel für OM. Wahi soll in Frankfurt den Platz von Omar Marmoush (25) einnehmen. Der Topscorer wechselte gestern für bis zu 80 Millionen Euro zu Manchester City.