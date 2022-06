SGE: Alario-Gespräche auf der Zielgeraden

Ein Transfer von Lucas Alario zu Eintracht Frankfurt steht wohl kurz bevor. Nach Informationen des ‚kicker‘ befinden sich die Gespräche über den Wechsel des argentinischen Stürmers von Bayer Leverkusen in die Mainmetropole „auf der Zielgeraden“. Eine Einigung sei „sehr wahrscheinlich“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der freie Platz im Sturmzentrum der Eintracht dürfte also an Alario gehen. Für den 29-Jährigen wird die festgeschriebene Ablöse von 6,5 Millionen Euro fällig. 2,5 Millionen Euro weniger kostet derweil Mario Götze, der ebenfalls unmittelbar vor einem Transfer nach Frankfurt steht. Es fehlt nur noch das Okay des Aufsichtsrats.