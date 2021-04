Super League: UEFA-Boss kündigt Strafen an

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hat angekündigt, dass die zwölf Gründerklubs der Super League trotz des Scheiterns des Projekts bestraft werden. „Jeder muss die Verantwortung für die Konsequenzen seines Handelns übernehmen und wir können nicht so tun, als wäre nichts passiert. Was sie getan haben, ist nicht richtig, und wir werden in den nächsten Tagen sehen, was wir tun müssen“, erklärt der 53-Jährige im Interview mit der ‚Daily Mail‘.

Bei der Härte der Strafen möchte der Slowene jedoch differenzieren: „Meiner Meinung nach gibt es bei diesen zwölf drei Gruppen: die sechs englischen Klubs, die anderen drei, die danach gegangen sind (Atlético Madrid, AC und Inter Mailand, Anm. d. Red.) und dann diejenigen, die glauben, dass die Erde flach ist (Real, Barça, Juve) und dass die Super League noch existiert. Es gibt einen großen Unterschied zwischen ihnen. Aber jeder wird zur Rechenschaft gezogen werden. Wir werden sehen, wie.“