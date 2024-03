Vertragsende bei der Eintracht: Vier Abgänge und ein Kauf?

Makoto Hasebe (40)

Der ewige Hasebe trägt seit knapp zehn Jahren das Eintracht-Trikot, in dieser Saison stehen insgesamt 510 Pflichtspielminuten auf dem Konto des Defensivspielers. Ob der 114-fache japanische Nationalspieler noch eine Spielzeit dranhängt, liegt in seiner Hand. SGE-Sportvorstand Markus Krösche sagte im Herbst: „Für seine Zukunft hat Makoto wieder einen Freifahrtschein zu entscheiden, ob und wann er verlängern möchte.“ Für den Anschluss an die aktive Karriere soll Hasebe in anderer Rolle in den Verein eingebunden werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sebastian Rode (33)

Der Eintracht-Kapitän hat bereits angekündigt, im Sommer die Schuhe an den Nagel zu hängen. Ob Rode vorher noch einmal für Frankfurt auflaufen wird, ist fraglich. Einmal mehr wird der Mittelfeldkämpfer von einer Knieverletzung ausgebremst. Rode kündigte kürzlich an: „Um nicht zu sehr ins Detail zu gehen, wird es, unabhängig vom Verlauf der Reha, sehr schwer für mich, der Mannschaft nochmal sportlich helfen zu können im Verlauf der restlichen Saison.“

Lese-Tipp

Langfristiger Vertrag für Eintracht-Stürmer Matanovic

Donny van de Beek (26)

Mit großen Erwartungen holte die SGE den Mittelfeldspieler im Januar von Manchester United an Bord. Bis dato verläuft die Zusammenarbeit enttäuschend, van de Beek überzeugt selten und sitzt mittlerweile auch vermehrt 90 Minuten auf der Bank. Derzeit gibt es kaum Argumente, die 15-Millionen-Kaufoption zu ziehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte Frankfurt die Kaufoption für Donny van de Beek ziehen? Ja, er wird sein volles Potenzial noch entfalten Nein, die Leihe ist ein klarer Flop

Hugo Ekitike (21)

Der von Paris St. Germain ausgeliehene Mittelstürmer hatte nach seiner Ankunft im Winter zunächst einen Fitnessrückstand aufzuholen, inzwischen aber hier und da sein großes Potenzial angedeutet, wenngleich ein eigenes Tor noch aussteht. Laut ‚Sport Bild‘ sieht der klare Plan der Hessen vor, die Kaufoption zu ziehen. Diese liegt bei 15 bis 20 Millionen Euro.

Sasa Kalajdzic (26)

Im Januar kam der Ex-Stuttgarter per Leihe von den Wolverhampton Wanderers an den Main. Nach sechs Einsätzen und einem Tor zog sich Kalajdzic einen Kreuzbandriss zu – den dritten seiner Karriere und weniger als ein Jahr nach seinem zweiten. Der Österreicher ist bereits wieder in Wolverhampton, um an seinem Comeback zu arbeiten.