Mainz: Niakhaté vor dem Abgang?

Moussa Niakhaté vom FSV Mainz 05 steht auf dem Zettel einiger Topklubs. Wie der ‚kicker‘ berichtet, zeigt unter anderem die SSC Neapel Interesse an einer Verpflichtung des 24-jährigen Innenverteidigers. Die 05er sind aufgrund der Engpässe durch die Corona-Krise finanziell eingeschränkt und könnten daher auf Transfererlöse angewiesen sein.

Niakhaté hat sich bei Mainz als Abwehrchef etabliert und stand in der abgelaufenen Bundesliga-Saison in 33 von 34 möglichen Pflichtspielen auf dem Platz. „Der Spieler ist für Top-Mannschaften hochspannend,“ so Sportvorstand Rouven Schröder, „mehrere Vereine haben Interesse bekundet. Wenn es ganz konkret wird, werden wir sehen, ob es eine Zukunft von Moussa bei uns gibt oder wir uns mit einem Abgang beschäftigen.“