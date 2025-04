Schalke vor Tempelmann-Verkauf?

Lino Tempelmann kann sich vorstellen, über den Sommer hinaus bei Eintracht Braunschweig zu bleiben. Im Gespräch mit dem ‚kicker‘ sagte der Mittelfeldspieler nach dem 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern: „Ich hatte schon ein Gespräch mit Benny Kessel (Braunschweigs Geschäftsführer Sport, Anm. d. Red.). Wir haben uns einfach mal ganz unverbindlich ausgetauscht, haben beide unseren Standpunkt dargestellt. Natürlich könnte ich mir vorstellen, hier zu bleiben. Ich fühle mich sehr wohl.“ Der 26-Jährige ist noch bis Saisonende vom FC Schalke 04 ausgeliehen, bei dem er bis 2026 unter Vertrag steht.

Seit seinem Wechsel zur Eintracht gehört Tempelmann zum Stammpersonal von Trainer Daniel Scherning und hat einen großen Anteil am Aufschwung der Löwen. Nachdem der Rechtsfuß in der Hinrunde bei Schalke kaum zum Einsatz gekommen war, sollte der ehemalige Nürnberger in Braunschweig wieder zu alter Stärke zurückfinden und helfen, den BTSV in der Klasse zu halten. Dieser Plan ging voll auf. Für die Blau-Gelben kommt Tempelmann seit seinem Wechsel bislang auf 13 Pflichtspiele, in denen er sechs Treffer erzielte und zwei weitere vorbereitete. Tempelmann sagt: „Ich glaube, man sieht es: Wenn ich das spielen darf, was ich kann, dann kann ich auch gut sein. Deswegen ist es gerade sehr schön, hier zu sein.“