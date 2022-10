Ronaldos historisches Lebenszeichen | Barças Wunder

Ronaldos Meilenstein

„Sieh mal, wer wieder da ist“, freut sich am Montagmorgen die portugiesische ‚A Bola‘. Wieder da ist Cristiano Ronaldo, seit Wochen nur noch Einwechselspieler bei Manchester United. Gestern Abend war der 37-jährige Portugiese der gefeierte Held, wurde nach einer halben Stunde für den verletzten Anthony Martial gebracht und schoss die Red Devils in der 44. Minute zum 2:1-Sieg über den FC Everton. „CR700“, titelt der ‚Mirror‘ in Anlehnung an Ronaldos nun 700 Tore auf Vereinsebene.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein gutes Pferd

In Spanien richtet sich der Blick bereits auf den Clásico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona (Sonntag 16:15 Uhr). Die Erzrivalen liegen punktgleich an der Tabellenspitze und gewannen ihre Generalprobe jeweils knapp mit 1:0. Barças gestrige Leistung gegen Celta Vigo war laut der Real-nahen Zeitung ‚as‘ nicht mehr als „das Minimum“. Die ‚Mundo Deportivo‘ spricht gar von einem „Wunder“, dass die drei Punkte in Barcelona blieben. Klar ist: Gegen Real Madrid bedarf es einer Steigerung.

Neapel nicht zu stoppen

Die SSC Neapel befindet sich weiter auf Titelkurs. Mit 4:1 wurde Aufsteiger Cremonese am Sonntag aus dem eigenen Stadion geschossen. Die beiden Verfolger Udinese und Atalanta nahmen sich beim 2:2 im direkten Duell zudem die Punkte weg. „Napoli entkommt“, schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘ über den neuen Zwei-Punkte-Vorsprung des Tabellenführers. Noch ist es ein weiter Weg zum ersten Scudetto seit 1990.