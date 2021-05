„Wunderbarer“ Werner | Juves Plan bei Donnarumma

„Traum-Timo“

Völlig verdient zog der am gestrigen Abend klar bessere FC Chelsea in sein erstes Champions League-Finale seit dem Titelgewinn 2012 ein. Mit Coach Thomas Tuchel, Torschütze Timo Werner und dem ständigen Gefahrenherd Kai Havertz kommen gleich drei Protagonisten des 2:0-Erfolgs über Real Madrid aus Deutschland. „Won Tuch Football“, genehmigt sich der ‚Daily Mirror‘ ein doppeltes Wortspiel. Die ‚Daily Mail‘ unternimmt einen Ausflug ins Deutsche: „Wunderbar! It’s Werner“. Der ‚Daily Express‘ feiert „Traum-Timo“ für eine starke Leistung.

„Ohne Kraft & ohne Champions“

Real hatte gegen Tuchels Blues keine Chance, das muss am heutigen Tag auch die spanische Presse anerkennen. „Ohne Kraft und ohne Champions“, titelt die ‚as‘. Die Botschaft: Seit dem Abschied von Cristiano Ronaldo fehlen den Königlichen Akteure, die Spiele im Alleingang entscheiden. Eden Hazard (30) enttäuschte einmal mehr und ein 33-jähriger Karim Benzema kann nicht in jedem Spiel den Unterschied ausmachen. Insgesamt waren Werner und Co. einfach klar besser, was auch die ‚Marca‘ einräumt: „Madrid wurde von einem Zug überrollt“.

Der „Gigio-Plan“

Aus im Champions League-Achtelfinale, klar verpasster Scudetto – den Bossen von Juventus Turin ist längst klar, dass es einen neuen personellen Anstrich benötigt, um die Alte Dame wieder zu alter Stärke zu führen. Zentraler Baustein: Italiens Nummer eins Gianluigi Donnarumma (22), den die Bianconeri ihrem Ligakonkurrenten AC Mailand abspenstig machen wollen. Laut ‚Tuttosport‘ verfolgen sie den „Gigio-Plan“ – Stammtorwart Wojciech Szczesny (31) soll nach England verkauft werden, um Platz und Reserven für den Milan-Keeper zu schaffen.