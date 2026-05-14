Köln: Wagner will lange bleiben

Beim 1. FC Köln will René Wagner unbedingt über die Saison hinaus im Amt bleiben. Auf der Pressekonferenz sagte der 37-Jährige: „Was meine Zukunft betrifft, habe ich noch kein Feedback. Was ich weiß, ist, dass ich gerne noch sehr lange diesen Job als Trainer ausführen möchte.“ Sportgeschäftsführer Thomas Kessler würde gerne mit Wagner weitermachen, intern gibt es aber auch kritische Stimmen.

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Wagner betont, dass er mit seinem Team die vorgegebenen Anforderungen erfüllt habe: „Wir hatten mit dem Staff ein klares Ziel, das haben wir geschafft. Natürlich spielen Ergebnisse eine Rolle in der Wahrnehmung, aber ich mache mir keine Gedanken darüber, was andere über mich denken.“ Und weiter: „Mir ist wichtig, dass die Jungs hinter mir stehen. Das tut jeder einzelne.“ Am Samstag (15:30 Uhr) gastiert der FC beim FC Bayern, im Anschluss soll zeitnah eine Entscheidung auf dem Trainerposten her.