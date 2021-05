Guardiola plaudert Agüero-Zukunft aus

Sergio Agüero geht bei Manchester City als eine Art lebende Legende von Bord. 260 Tore und 73 Assists stehen nach 389 Partien im Trikot der Skyblues zu Buche. Eine Quote, an die man sich noch lange erinnern wird rund um das Etihad. Nun wartet aber ein neues Abenteuer und das wohl in Barcelona.

City-Trainer Pep Guardiola war es, der den bevorstehenden Wechsel ins Camp Nou bei der ‚BBC‘ mehr als nur andeutete: „Ich bin nahezu sicher. Vielleicht lüfte ich da ein Geheimnis, aber vielleicht steht ein Deal mit meinem Herzensklub aus Barcelona kurz bevor. Er wird mit dem besten Spieler aller Zeiten, Lionel Messi, zusammenspielen. Und ich bin sicher, er wird dort eine gute Zeit haben und er wird Barça besser machen, wenn er auf dem Feld steht.“

Die Einigung zwischen dem 32-jährigen Argentinier und den Katalanen hatte sich in den vergangenen Wochen bereits angedeutet. Guardiolas Worte legen aber zudem den Schluss nahe, dass auch Messi seine Zukunft bei Barça sieht. Allem Anschein nach macht sich der 50-Jährige Starcoach zumindest keine Hoffnungen mehr, La Pulga von einem Wechsel nach Manchester überzeugen zu können. Hat Guardiola also zwei Geheimnisse auf einmal verraten? Die kommenden Tage und Wochen werden Aufschluss geben.