Barça setzt auf Dembélé | Pep legt sich auf Sané-Ersatz fest

Setién braucht Dembélé

Der FC Barcelona blickt bis dato auf eine enttäuschende Saison zurück. Um überhaupt noch eine Restchance auf die Fortsetzung seiner Arbeit zu haben, wird Trainer Quique Setién in der Champions League ordentlich abliefern müssen. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, setzt der Coach dabei besonders auf den Anfang August zurückkehrenden Ousmane Dembélé, der der Offensive neue Impulse verleihen soll. Ziemlich bezeichnend, wenn der Trainer von Messi, Suárez und Co. auf ein verletztes Sorgenkind setzen will.

Sané-Ersatz: Pep hat entschieden

Immer mehr deutet daraufhin, dass Manchester City auf die Flügel-Vakanz, die der Abgang von Leroy Sané nach sich gezogen hat, mit der Verpflichtung von Ferran Torres reagiert. Laut ‚Súper Deporte‘ ist jetzt auch Trainer Pep Guardiola nach eingehender Analyse der Scouting-Berichte zu dem Schluss gekommen, dass der 20-jährige Außenstürmer des FC Valencia der gesuchte Mann für die Skyblues ist. Nun geht es um die Ablöse. 45 Millionen Euro könnten am Ende der Verhandlungen stehen.

Die endlich gekrönten Könige

Nach 30-jährigem Warten bekam der FC Liverpool am gestrigen Mittwoch den Meister-Pokal der Premier League überreicht und veranlasste die englische Presse damit noch einmal zu einer Arie: „Die Könige von England“, titelt etwa der ‚Independent‘. „Die Kop-Könige“, so die kurz-knackige Headline des ‚Daily Mirror‘. Der ‚Daily Express‘ wiederum sah eine „glorreiche Krönung“ des neuen Meisters von der Merseyside.