Spanische Medien: Isco vor Sevilla-Abschied

Die Wege von Isco und dem FC Sevilla könnten sich schon bald wieder trennen. Wie spanische Medien übereinstimmend berichten, wollen die Andalusier den Edeltechniker schnellstmöglich loswerden. Das Onlineportal ‚Relevo‘ schreibt von einem Streitgespräch zwischen Sportdirektor Monchi und dem Rechtsfuß. Auslöser sollen die Trainingsleistungen des Mittelfeld-Akteurs gewesen sein, Isco habe in den vergangenen Wochen lustlos und unfit gewirkt. Auch die ‚Marca‘ schlägt in diese Kerbe und hält einen Abschied im Winter für unausweichlich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spätestens seit dem jüngsten Zerwürfnis gibt es für den fünfmaligem Champions League-Sieger „keinen Weg zurück“, so die Zeitung. Erst im Sommer war Isco nach neun Jahren bei Real Madrid zu Sevilla gewechselt und sollte in den Planungen von Ex-Trainer Julen Lopetegui eine zentrale Rolle spielen. Seit dessen Entlassung im Oktober fehlt dem 30-Jährigen allerdings ein entscheidender Fürsprecher im Klub. Als möglichen Abnehmer bringt das Blatt die Wolverhampton Wanderers in Spiel, wo Lopetegui mittlerweile an der Seitenlinie steht.

Lese-Tipp

Hoffenheim: Dolberg kommt im Januar