Borussia: Kommt der Elvedi-Ersatz aus England?

Borussia Mönchengladbach muss sich nach einem Ersatz für Nico Elvedi umschauen. Der 26-jährige Innenverteidiger wird den Klub diesen Sommer verlassen. Ein Jahr vor Vertragsende ist ein Verkauf des Schweizers unausweichlich, zu viele Leistungsträger mussten die Fohlen ablösefrei ziehen lassen.

Die Borussia hat mehrere potenzielle Nachfolger für Elvedi ins Auge gefasst. Nach Felix Uduokhai (FC Augsburg) und Jordan Torunarigha (KAA Gent) kommt ein weiterer Kandidat in Frage. Wie ‚Meczyki‘-Journalist Tomasz Urban berichtet, spielt Gladbach mit dem Gedanken, Maximilian Wöber von Leeds United loszueisen.

Der 25-jährige Österreicher kann den Klub nach dem Abstieg aus der Premier League per Klausel auf Leihbasis verlassen. Ein direkter Kauf wäre diesen Sommer wohl schwer zu stemmen für die Borussia. Noch im Januar diesen Jahres hatte Leeds zwölf Millionen Euro Ablöse für Wöber gezahlt. Dass der Winterneuzugang in der kommenden Saison nicht in der Championship auflaufen wird, ist aber so gut wie besiegelt.

Farke lässt tief blicken

Das stellte Daniel Farke, seit diesem Sommer Trainer in Leeds, zuletzt klar. Wöber hatte im Testspielaufgebot der Whites gefehlt. „Es hat mit einem Transfer zu tun, und auch mit seiner Vertragssituation hier. Wir werden sehen, was passiert“, sagte Farke der ‚Yorkshire Evening Post‘. Eigentlich sollte Wöber der zentrale Baustein für Leeds’ sofortigen Wiederaufstieg werden. Der Linksfuß hat aber offenbar andere Ziele, eines davon könnte die Borussia sein.