Conference League: Eintracht gegen Union

Eintracht Frankfurt bekommt es in der Playoff-Runde der UEFA Conference League mit Union Saint-Gilloise zu tun. Das ergab die Auslosung am heutigen Montagnachmittag in Nyon. Die SGE tritt am 15. Februar zunächst auswärts in Belgien an, eine Woche später folgt das Rückspiel in Frankfurt.

Als ambitionierter Bundesligist und Europa League-Sieger 2022 zählt die Eintracht zu den Favoriten des Wettbewerbs. Das Conference League-Finale steigt am 29. Mai in Athen. Vorher gilt es für die Hessen, vier K.o.-Runden zu überstehen.

Die Begegnungen im Überblick