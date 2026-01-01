Nach Einigung: Bedient sich Köln bei Guardiola?

Am heutigen Donnerstag berichtete der Kölner ‚Express‘, dass sich der 1. FC Köln mit einem neuen Verteidiger bereits einig sei. Um wen es sich dabei handelt, war dabei noch nicht klar. Wenige Stunden später führt eine Spur zu Manchester City.

Denn wie der ‚Telegraph‘ berichtet, will der FC Jahmai Simpson-Pusey ausleihen. Der 20-Jährige spielt seit dem Sommer auf Leihbasis bei Celtic in Glasgow. Wobei „spielt“ eigentlich nicht zutreffend ist. Lediglich ein Pflichtspiel absolvierte der Innenverteidiger für Celtic. Deshalb wollen die Skyblues die Leihe vorzeitig beenden. Das könnte Köln in die Karten spielen.

Im Rennen um den 20-Jährigen ist der Bundesligist allerdings nicht allein. Laut der englischen Tageszeitung sind auch Racing Straßburg und Klubs aus der englischen Championship an Simpson-Pusey interessiert. Unter Pep Guardiola hatte es der Rechtsfuß in der vergangenen Saison bereits regelmäßig in Kader der Skyblues geschafft und insgesamt sechs Pflichtspiele gemacht.