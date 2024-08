FC Bayern: Zaragoza vor Blitz-Leihe

Allzu lange durfte sich Bryan Zaragoza nicht beim FC Bayern beweisen. Nach Informationen von ‚Sky‘ steht der spanische Flügeldribbler nach einem halben Jahr und sieben Einsätzen vor dem vorübergehenden Abschied aus München. Verein und Spielerseite arbeiten demnach intensiv auf ein Leihgeschäft hin.

Eine Kaufoption soll es nicht geben. Heißt: Bayern geht es zunächst darum, Zaragoza in einem weniger stark besetzten Kader Spielzeit zu ermöglichen. Den Zugriff will man offenkundig nicht verlieren und das bis 2029 angelegte Vertragsverhältnis aufrechterhalten.

In der kommenden Saison wird es der 22-Jährige beim Rekordmeister aber schwer haben, auf Einsätze zu kommen. Das sollen ihm Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund so auch kommuniziert haben. Optionen bieten sich laut ‚Sky‘ in der spanischen Heimat, vor allem der FC Girona und der FC Valencia sind um einen Deal bemüht.