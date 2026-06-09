BVB: Couto reagiert auf Transfer-Vorstoß

Der Abschied von Yan Couto von Borussia Dortmund in Richtung Como 1907 nimmt konkrete Formen an. Wie Matteo Moretto berichtet, zeigt sich der Brasilianer mittlerweile „offen für einen Wechsel“. Darüber hinaus sollen die Verhandlungen bereits das fortgeschrittene Stadium erreicht haben.

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Couto konnte sich trotz eines Zwischenhochs auch in seinem zweiten BVB-Jahr nicht nachhaltig durchsetzen. Da die Schwarz-Gelben 20 bis 25 Millionen Euro Ablöse fordern sollen, kristallisierte sich zuletzt eine Leihe als mögliches Transfermodell heraus. Der 24-Jährige ist noch bis 2030 vertraglich gebunden.