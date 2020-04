Schlechte Karten für Schalke: Todibo vor England-Transfer

Jean-Clair Todibo und Schalke 04 – es bleibt offenbar ein Intermezzo. Sieben Pflichtspiele vor, womöglich noch ein paar nach der Corona-Pause, dann wird der Franzose weiterziehen. Einen längeren Verbleib lässt der FC Barcelona nicht zu. Wie die ‚Sport‘ berichtet, ist eine von S04 anvisierte Verlängerung der Leihe ausgeschlossen.

Der Grund ist simpel: Barça will Todibo unter dem Druck der Krise zu Geld machen und hat auch schon einen Verein gefunden, der sich darauf einlassen will: Der Fachzeitung zufolge verhandeln die Katalanen derzeit mit dem FC Everton über einen Transfer des 20-Jährigen und sind dabei auf einem sehr guten Weg.

Die Eckdaten: Barça fordert entsprechend der Kaufoption, die mit Schalke vereinbart wurde, eine Ablöse von 25 Millionen Euro. Die Toffees bieten immerhin 20 Millionen plus erfolgsabhängiger Boni. Sphären, an die in Gelsenkirchen nicht zu denken ist und auch noch länger nicht zu denken sein wird. Vieles deutet darauf hin, dass Todibo seine Zelte in England aufschlagen wird.