Der BVB-Plan mit Kobel, Anton & Ryerson

Der Umbruch bei Borussia Dortmund ist bereits in vollem Gange. Der neue Sportdirektor Ole Book soll diesen in den kommenden Wochen und Monaten weiter vorantreiben. Immerhin hat nun Nico Schlotterbeck (26) verlängert. Unklar, ob Karim Adeyemi (24) nachzieht. Aber auch mit drei anderen Akteuren könnten bald intensivere Gespräche anstehen.

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Die ‚Bild‘ berichtet, dass künftig mit Gregor Kobel (28), Waldemar Anton (29) und Julian Ryerson (28) „konkreter gesprochen werden soll“. Nähere Angaben zum Zeitpunkt nennt das Boulevardblatt nicht. Da das Trio jeweils noch bis 2028 gebunden ist, sieht man sich an der Strobelallee zumindest keinem größeren Handlungsdruck ausgesetzt.

Rund um Kobel kursierten zwar immer mal wieder Spekulationen über das Interesse europäischer Topklubs, die Gerüchteküche brodelte zuletzt aber nicht wirklich. Im Januar erklärte der Stammkeeper, dass er sich aktuell nicht mit einem Wechsel beschäftigt.

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Anton & Ryerson heiß begehrt

Bei den umworbenen Anton und Ryerson sickerten dagegen kürzlich bereits ernsthafte Interessenten durch. Manchester United, Aston Villa und Atlético Madrid haben sich nach Anton erkundigt, der BVB will den Innenverteidiger aber unbedingt halten. Erste Gespräche über eine Verlängerung hat Ex-Sportdirektor Sebastian Kehl geführt, Nachfolger Book soll diese fortführen.

An Ryerson bekunden der FC Liverpool, der FC Barcelona, Manchester United und Newcastle United Interesse. Anfang März berichtete die ‚Bild‘, dass die Dortmunder dem Rechtsverteidiger bei einer Ablöse im Bereich von 30 Millionen Euro im Sommer die Wechselfreigabe erteilen würden.