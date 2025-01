Nuamah vor Premier League-Wechsel

Ernest Nuamah befindet sich im Anflug auf den FC Everton. Wie FT aus Frankreich erfuhr, steht der Wechsel des 21-jährigen Offensivspielers von Olympique Lyon zu den Toffees kurz bevor. Es sind lediglich Details zu klären.

Nuamah steht in Lyon noch bis 2028 unter Vertrag. In der laufenden Saison sammelte der ghanaische Nationalspieler (zwölf Länderspiele) zwei Torbeteiligungen in 16 Einsätzen. Läuft alles nach Plan, darf sich David Moyes, der erst am heutigen Samstag als neuer Cheftrainer in Liverpool vorgestellt wurde, über seinen ersten Neuzugang freuen.