Ayhan: „Schalke ist sehr weit weg für mich“

Kaan Ayhan (30) denkt nicht mehr darüber nach, zu Schalke 04 zurückzukehren. Vom ‚kicker‘ konfrontiert mit alten Aussagen, er würde für eine Rückkehr zu seinem Jugendklub den Knappen „vier, fünf Schritte entgegenkommen“, ordnet er heute ein: „Das Echo war groß – auch hier. Ich habe mir mit der Aussage fast die Zunge verbrannt. Es ging eigentlich um die Zeit, bevor ich nach Sassuolo gewechselt bin. Da stand eine Rückkehr mal im Raum, aber seitdem nicht mehr. Ich denke aktuell überhaupt nicht daran, außerhalb von Istanbul zu sein. Schalke ist gerade sehr weit weg für mich.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Ayhan hat sich Schalke in den vergangenen Jahren „stark verändert – und ich mich auch. Ich bin viel rumgekommen und bin jetzt bei einem Verein, bei dem ich mein Glück gefunden habe“. An die ruhmreiche Zeit in der Knappenschmiede erinnert sich der Abwehrspieler von Galatasaray aber gerne zurück: „Es war eine wunderschöne Zeit. Ahmed Kutucu ist denselben Weg gegangen wie ich - über dieselben Mannschaften, teilweise sogar mit denselben Trainern. Wir sprechen heute noch oft darüber und sagen dann, dass es damals in der U 19 unter Norbert Elgert das Nonplusultra war. Da war noch eine gewisse Romantik da, weil wir alle den großen Traum vom Profifußball hat. Wir sind westdeutscher Meister geworden, dann deutscher Meister.“