Real: Bittere Mbappé-Nachricht

Angreifer Kylian Mbappé wird Real Madrid im Clásico gegen den FC Barcelona heute Abend (21 Uhr) nicht zur Verfügung stehen. In der von den Königlichen veröffentlichten Kaderliste fehlt der Franzose. Seit Ende April fällt Mbappé mit einem Muskelriss aus.

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Bis zuletzt hatte es Hoffnung auf einen Einsatz gegeben, schon am Donnerstag absolvierte der 27-Jährige Teile des Mannschaftstrainings. Dennoch müssen die Blancos ohne ihren besten Torjäger auskommen. Barça reicht im Camp Nou ein Remis, um die Meisterschaft perfekt zu machen.