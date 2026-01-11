Menü Suche
Ortega wird auf dem Markt platziert

von Leon Morsbach - Quelle: Daily Record
Stefan Ortega für City im Einsatz @Maxppp

Das Kapitel Manchester City könnte für Stefan Ortega in diesem Winter enden. Wie der ‚Daily Record‘ berichtet, wurde der 33-Jährige bei West Ham United angeboten. Die Hammers haben sich dem Bericht zufolge zunächst nach Teamkollege James Trafford (23/Manchester City) erkundigt, sollen dann jedoch auf den deutschen Schlussmann verwiesen worden sein. Zudem wird Ortega mit Celtic Glasgow in Verbindung gebracht.

Ortega spielt in dieser Saison keine Rolle in den Planungen von Trainer Pep Guardiola. Der Keeper stand bislang noch keine Minute auf dem Feld. Er muss sich hinter Gianluigi Donnarumma (26) und Trafford als Nummer drei zufriedengeben. Der Vertrag des ehemaligen Spielers von Arminia Bielefeld läuft am Saisonende aus.

