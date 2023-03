Schröder wird Sportdirektor in Leipzig

Rouven Schröder wechselt in die Führungsetage von RB Leipzig. Wie die Sachsen bekanntgeben, unterschreibt der ehemalige Mainzer und Schalker einen langfristigen Vertrag und wird fortan Geschäftsführer Sport Max Eberl als Sportdirektor zur Seite stehen. Ab dem 1. April soll Schröder seine neue Stelle antreten.

Eberl erklärt: „Rouven Schröder war unser Wunschkandidat für die Position des Sportdirektors bei RB Leipzig und wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat, ihn zu verpflichten. Rouven bringt extrem viel Expertise mit und hat seine Qualitäten bei seinen bisherigen Stationen unter Beweis gestellt. Rouven wird ab April die sportliche Leitung von RB Leipzig komplettieren und mich in den Bereichen Kaderplanung, Scouting und Lizenzbereich unterstützen.“

Zuvor kaufte RB Schröder aus seinem noch laufenden Vertrag beim FC Schalke 04 heraus. Dem Vernehmen nach fließt dafür eine Summe von 500.000 Euro an die Königsblauen.

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga hatte Schröder als Sportdirektor auf Schalke übernommen. Auch durch seine Transfers gelang den Gelsenkirchenern der direkte Wiederaufstieg. Im Oktober vergangenen Jahres hatte der gebürtige Sauerländer aus persönlichen Gründen um seine Freistellung gebeten. Nun folgt der Wechsel nach Leipzig.

Schröder sagt: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei RB Leipzig. RBL gehört zu den Top-Vereinen in der Bundesliga und spielt regelmäßig in der Champions League – ich möchte mithelfen, die nächsten Schritte in der Entwicklung des Vereins zu verwirklichen.“