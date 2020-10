Sanchos Ladehemmung: Favre liefert Erklärungen

Am Samstag im Revierderby gegen Schalke 04 (3:0) war es mal wieder soweit: Mit einem perfekt getimten Steckpass legte Jadon Sancho Borussia Dortmunds 2:0 durch Erling Haaland auf – sein erster Scorerpunkt nach drei Pflichtspielen ohne Torbeteiligung.

Nach sechs Spielen stehen nun ein Tor und drei Vorlagen zu Buche. Zwei Scorer sammelte Sancho gleich zu Beginn gegen den Drittligisten MSV Duisburg (5:0). Zum Vergleich: In der Vorsaison waren es jeweils 20 Treffer und Assists in 44 Pflichtspielen. Aktuell hat Sancho also ein wenig Ladehemmung.

Wechselgerüchte im Sommer

Danach befragt führte Lucien Favre auf der heutigen Pressekonferenz als Begründung auch die Spekulationen um die Zukunft des 20-jährigen Ausnahmekönners ins Feld. „Es ging viel darum, dass Sancho nicht mehr bei Dortmund spielen würde. Das kann Einfluss haben“, analysierte der BVB-Coach.

Zur Erinnerung: Manchester United hatte Sancho im Sommer zum Transferziel Nummer eins erklärt. Dortmund setzte eine Deadline, die die Engländer verstreichen ließen. United machte sich weiterhin Hoffnungen auf einen Transfer, der BVB blieb jedoch hart und Sancho letztendlich wo er war.

Spurlos vorüber ging dies am mitunter streitbaren Offensivallrounder nicht. Hinzu kam ein Fehltritt bei der englischen Nationalmannschaft, als er gegen die Corona-Richtlinien des Verbands verstieß. Die Leichtigkeit der Vorsaison ließ er zuletzt doch deutlich vermissen.

„Das kann kein Spieler der Welt“

„Das kann passieren. Das wird wiederkommen“, versuchte Favre die Formdelle nicht zu hoch zu bewerten, „du kannst nicht ein Jahr lang in Top-Form sein, das kann kein Spieler der Welt. Manchmal bist du mal einen Monat nicht bei 100 Prozent. Das ist normal.“

Am morgigen Mittwoch trifft der BVB in der Champions League auf Zenit St. Petersburg. Nach der Auftaktniederlage gegen Lazio (1:3, FT-Note 4,5 für Sancho) benötigt Dortmund „eine große Leistung“, so Favre. Aus schwarz-gelber Sicht bleibt daher zu hoffen, dass Sancho seinen leichten Aufwärtstrend aus dem Revierderby fortsetzt.