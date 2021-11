HSV will Doyle-Leihe verlängern

Tommy Doyle könnte unter Umständen ein Jahr länger beim Hamburger SV verbringen. Nach Informationen des ‚Hamburger Abendblatt‘ denken die Verantwortlichen der Rothosen darüber nach, die Leihe des 20-jährigen Engländers um eine weitere Saison auszudehnen. Nach aktuellem Stand müsste das Mittelfeldtalent am Ende der Saison zu seinem Stammverein Manchester City zurück.

Dem Bericht zufolge ist jedoch entscheidend, ob Doyle im kommenden Jahr fest bei den Profis der Skyblues eingeplant ist. In der vergangenen Saison durfte der Youngster in vier Pflichtspielen unter Pep Guariola auflaufen. Beim HSV hat der Rechtsfuß noch mit ein paar Anpassungsproblemen zu kämpfen. In sechs Einsätzen war Doyle an zwei Treffern direkt beteiligt, stand in der zweiten Liga aber nie mehr als 45 Minuten auf dem Rasen.