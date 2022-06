Inter: Correa vor dem Absprung

Joaquín Correa könnte Inter Mailand innerhalb des laufenden Transferfensters bereits wieder verlassen. Journalist Rudy Galetti zufolge suchen die Nerazzurri einen Abnehmer für den Argentinier, der noch einen Kontrakt bis 2025 besitzt. Die Entourage des 27-Jährigen sei bereits informiert worden. Olympique Marseille gilt bislang als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung.

Correa wurde erst im vergangenen Sommer verpflichtet, um den Abgang von Romelu Lukaku (29) zu kompensieren. Die in ihn gesetzten Erwartungen konnte er jedoch nicht ganz erfüllen: In 26 Serie A-Partien in der abgelaufenen Saison kommt der Offensivmann auf sechs Treffer.